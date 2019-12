I Roskilde er en 26-årig kvinde blevet tiltalt for at have voldtaget en anden kvinde i en lejlighed.

Sammen med en 32-årig mand skulle hun ifølge anklageskriftet have voldtaget en kvinde, der var blevet så fuld, at hun ikke var i stand til at sige fra eller modsætte sig.

Det skriver sn.dk.

Episoden fandt sted på mandens bopæl i slutningen af august, hvor de en fredag efter midnat havde taget kvinden med sig op i hans lejlighed.

Det var den 32-årige mand, der fysisk voldtog kvinden, mens den 26-årige kvinde havde klædt sig af og berørt den forurettede kvinde. Hun havde berørt hende på håret og armene – alt imens den forurettede var ude af stand til at sige fra.

Med sin tilstedeværelse og opfordring til overgrebet mener anklagemyndigheden, at hun også medvirkede til voldtægten.

Bliver de kendt skyldige, så vil de tiltalte blive idømt en fængselsstraf. Samtidig kan den 26-årige kvinde risikere at få en udvisning oven i dommen.

Domsafsigelsen falder formentlig den 3. januar 2020.