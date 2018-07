En 26-årig kvinde blev tirsdag idømt halvandet års fængsel for svindel og bedrageri. Hun var sigtet for hele 67 tilfælde og blev dømt for omkring 30 af dem.

Tænk, hvis du købte et tørklæde til 100 kroner, men når du tjekkede din netbank, var der trukket 10.000 kroner? Eller hvis du pludselig opdagede, at du havde betalt 10.000 for de sko, som du købte til 500 kroner?

Det var, hvad en række kvinder oplevede på modemesserne 'Ladies Nights' sidste år. Kvinderne politianmeldte sagerne, og nu er bagmanden – eller rettere -kvinden – blevet dømt.

Det viste sig nemlig, at det var en 26-årig bosniskfødt kvinde, der stod bag. Faktisk blev hun sigtet for hele 67 forhold om bedrageri, databedrageri, dokumentfalsk og overtrædelse af bogføringsloven.

Kendis-frisør Dennis Knudsen deltog i et af arrangementerne og udtalte dengang til B.T., at han var chokeret over svindelen.

Tirsdag sad den unge kvinde på anklagebænken i Retten i Horsens, hvor hun tilstod de meste. Hun blev dømt skyldig i omkring 30 forhold. Blandt dem bedrageri på modemesserne, hvor hun hævede et større beløb på kundernes konti, end det, de havde købt for.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Dom i sag om bedrageri m.v. ved bl.a. messer https://t.co/Un5qaaGElw pic.twitter.com/J2tdo3ekkP — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) July 4, 2018

Nogle af de forhold, kvinden var sigtet for, frafaldt anklagemyndigheden på grund af manglende dokumentation.

Kvinden fik en straf på et år og seks måneders fængsel, men der er tale om en kombinationsdom, hvor hun skal afsone de seks måneder, mens resten bliver gjort betinget. Herudover fik hun en bøde på 50.000 kroner for overtrædelser af færdselsloven, og hun mistede kørekortet i et halvt år.

Hun blev dømt til at betale erstatning i de forhold, hun blev fundet skyldig i.

Kvinden er bosnisk statsborger og blev udvist betinget. Anklagemyndigheden havde krævet ubetinget udvisning af Danmark, men det ville på grund af hendes tilknytning hertil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.