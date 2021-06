Der var tale om en såkaldt 'nødløgn', da en 26-årige kvinde torsdag blev dømt i Retten i Horsens.

Efter utroskab gik hun nemlig i panik og løj om, at hendes mand havde voldtaget hende.

Det skriver Horsens Folkeblad.

I retten forklarede kvinden, at hun har haft samleje med den forurettede mand, altså hendes eksmand, i hans lejlighed, som hun så senere valgte at anmelde for voldtægt.

Dog trak hun beskyldningerne tilbage og tilstod, at deres samleje var helt uden tvang. At der derfor ikke var tale om en voldtægt.

Årsagen til den løgnagtige anmeldelse var ifølge kvinden, at hun var nødt til at finde på en 'nødløgn'. Hun ville nemlig dække over det utroskab, som hun havde begået mod sin daværende eksmand.

Faktisk havde den 26-årige kvinde forsøgt at undgå en anmeldelse. Dog kontaktede hendes daværende svigermor politiet, da kvinden i ren panik kom til at fortælle om en potentiel voldtægt. Svigermoren anmeldte sagen, og her valgte kvinden så at køre videre på løgnen.

I Retten i Horsens torsdag fik piben dog en anden lyd. Her angrede hun selv det, hun havde gjort.

»Jeg ved godt, at det jeg har lavet, har haft konsekvenser for et andet menneske. Så det er også derfor, at jeg bare glæder mig til at få det overstået, så jeg kan komme videre« sagde kvinden i retten, skriver Horsens Folkeblad.

Straffen lyder på 30 dages betinget fængsel for at have løjet for politiet om, at hun blevet voldtaget i oktober 2019.

Inden retsmødet lavede Kriminalforsorgen en personundersøgelse af den 26-årige kvinde. Her fandt man ud af, at hun er lettere mentalt retarderet, og at hun tidligere har haft angst og depression. Resultatet af personundersøgelsen var også medvirkende til, at dommen blev betinget og ikke ubetinget.