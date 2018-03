Tirsdag middag efterlyser Østjyllands Politi en 26-årig kvinde, der er gået fra sit hjem i Assentoft i ukendt retning.

Kvinden er ca. 160 cm høj, alm. af bygning, langt lyst hår. Hun er iført halstørklæde, mørkegrå jakke og pink/lysegrå sko.

»Vi mangler en kvinde, som beskrevet på Twitter, og vi vil gerne have lokalbefolkningen til at lede efter hende,« siger vagtchefen til BT og fastslår, at han ikke har flere kommentarer til sagen i øjeblikket.

Opdateres...