Den 26-årige mand, som menes at være impliceret i drabet på 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen, forventes at tilstå.

Det skriver Ekstra Bladet, der har talt med den 26-åriges forsvarer Mette Grith Stage.

»Det er korrekt, at der skal være et retsmøde, hvor der er en forventning om, at min klient afgiver en tilståelse på de væsentlige punkter,« siger Mette Grith Stage og understreger, at der kan være mindre uoverensstemmelser.

Mette Grith Stage udtaler yderligere, at den forventede tilståelse nogenlunde kommer til at stemme overens med den sigtelse samt de detaljer, som er der er blevet berettet om. Det gælder blandt andet, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev banket og kvalt.

Den 26-årige mand og den 39-årige kvinde blev i juli anholdt på en adresse i Nimtofte. Begge er de mistænkt for at have medvirket til det formodede drab på Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Drabssagen har intet med sagen om falsk forklaring at gøre. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Den 26-årige mand og den 39-årige kvinde blev i juli anholdt på en adresse i Nimtofte. Begge er de mistænkt for at have medvirket til det formodede drab på Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Drabssagen har intet med sagen om falsk forklaring at gøre. Foto: Presse-fotos.dk

Forsvarsadvokaten ønsker ikke at kommentere yderligere.

Efter det formodede drab blev liget skaffet af vejen og skjult i et skovområde ved Spentrup nær Randers. Her blev det fundet indpakket i plastik.

Samtidig blev Frank Dan Nørgaard Jørgensens bil sat i flammer. Den blev siden fundet udbrændt på en parkeringsplads.

På baggrund heraf er sagens mistænkte også sigtet for usømmelig omgang med lig, ildspåsættelse og bortskaffelse af beviser.

Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto. Vis mere Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto.

En 37-årig mand er blandt andet blevet dømt i sagen.

Seks måneders ubetinget fængsel, lød dommen den gang på. Selve hans forklaring blev givet for lukkede døre, og dermed er det uvist, hvad han konkret har fortalt.

Sikkert er det dog, at han har erkendt usømmelig omgang med liv, bevisbortskaffelse og ildspåsættelse i sagen om den forsvundne og siden dødfundne Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Konkret har den 37-årige brede, skaldede mand tilstået at have rådgivet om, hvordan liget skulle pakkes ind med plastik og tape og placeres i en skov, samt at have medvirket til at skaffe den bil, den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen havde kørt, den dag han forsvandt, af vejen.

De øvrige sigtede i sagen er den 26-åriges kæreste, en kvinde på 24 år, samt et ægtepar på 39 år.