Politiet får fire uger til at samle flere beviser mod en 26-årig mand, der er sigtet for tre drab.

En 26-årig mand kan se frem til yderligere fire uger i fængslet.

Tirsdag er han blevet varetægtsfængslet frem til 30. april. Han er samlet sigtet for at have begået tre drab på ældre mennesker i et boligkompleks på ydre Østerbro i København.

I en blå skjorte og med hænderne foldet på bordet foran sig sad den 26-årige mand i et lokale i Vestre Fængsel. Via videolink blev han vist på en skærm i Københavns Byrets retssal 70.

Dommeren valgte dog at følge anklagemyndighedens anmodning om at lukke dørene. Navneforbuddet, der beskytter manden, blev der heller ikke pillet ved.

Der er derfor ikke mange oplysninger om, hvad politiet mener, at der præcis er sket.

Ved det første grundlovsforhør i marts blev den 26-årige varetægtsfængslet i knap fire uge. Sigtelsen lød dengang på hjemmerøveri og drab mod en 81-årig kvinde i kvindens lejlighed på Østerbro i København.

Siden er manden blevet præsenteret for sigtelser på yderligere to drab. Ifølge politiet har han dræbt en 80-årig mand og en 83-årig kvinde i samme ejendomskompleks.

Tidligere har det været fremme, at den 26-årige ifølge politiet fik adgang til den 81-årige kvindes lejlighed og dræbte hende dér, efter at han havde franarret hende en nøgle.

Derefter forlod han angiveligt lejligheden med to betalingskort, som han efterfølgende foretog flere køb med.

Sagen begyndte at rulle, da pårørende og beboere i komplekset på Vangehusvej på ydre Østerbro gjorde politiet opmærksom på, at andre mistænkelige hændelser var sket i tiden inden drabet på den 81-årige.

Frygten var, at flere beboere havde været udsat for lignende forbrydelser. Det fik politiet til at undersøge dødsfald i boligkomplekset helt tilbage til 2015.

I tre af tilfældene mener politiet, at der er tale om drab begået af den 26-årige, som tidligere er blevet dømt for voldtægt af en ung pige og drabsforsøg på en kvinde.

Den 26-årige, som stammer fra Østafrika, nægter sig skyldig.

Kvinden på 83 år døde 7. februar, og den 80-årige mand døde 2. marts. Den 81-årige kvinde blev fundet død i sin lejlighed fredag den 8. marts.

