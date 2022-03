»Jeg synes, dommen afspejler, at retten har lagt vægt på, at det er voldsomme og grove sager, der har fundet sted over en længere periode.«

Sådan siger Kristina Frandsen, anklager ved den nordjyske anklagemyndighed, om den dom, der blev afsagt tirsdag eftermiddag ved Retten i Aalborg.

Her sad en 26-årig mand tiltalt for voldtægt, vold, trusler og psykisk vold – begået i periode på et halvt år mod sin ekskæreste.

Selv nægtede den 26-årig tiltalerne imod sig, men retten fandt den 25-årig kvindes forklaringer mere troværdige, hvorfor han blev idømt to års fængsel. Han modtog dommen.

Forbrydelserne mod kvinden foregik i perioden mellem juni og december 2021.

Kristina Frandsen siger, at retten har rejst tiltalte på baggrund af de voldsomme beskrivelser, der fremgår af anklageskriftet.

Heri lyder det blandt andet, at manden, mens han var i forhold med forurettede, udsatte hende for voldtægt, nedværdigende behandling og fremsatte trusler.

»Hun kunne give en detaljeret forklaring om, hvad der var sket – samt hvor og hvornår det skete. Derudover havde hun taget billeder, og hun forklarede, at han voldtog hende, selvom hun havde sagt klart og tydeligt nej.«

»Og retten fandt hendes forklaringer mere troværdige. Han kunne ikke nikke genkendende til det og hævede, der var tale om frivillig sex,« siger anklageren og tilføjer, at nogle af billederne, kvinden kunne fremvise, var tydelige mærker, som opstod som følge af volden begået af den 26-årige.

I anklageskriftet lyder det også, hvordan den 26-årig slog, tog halsgreb og udsatte kvinden for psykisk vold med nedsættende kommentarer.

Blandt andet med, at han »ville sælge hende på gaden«.

»Derudover fratog og tvang han hende til ikke tage at p-piller, hvorefter hun også blev gravid,« siger Kristina Frandsen og tilføjer, at han efterfølgende tvang hende med trusler til at få foretaget en abort.

Forbrydelserne blev skiftevis begået på adresser i Aalborg og Tylstrup.

Den 26-årige har siddet varetægtsfængslet siden 9. december 2021, og det bliver han ved med i et år og ni måneder – indtil dommen på de to år er afsonet.