Dommer i København afviser at fængsle terrorsigtet. I stedet har han fået anholdelsen opretholdt i tre døgn.

En dommer i Københavns Byret har fredag afvist, at politiets beviser mod en en 26-årig mand, der er sigtet i en terrorsag, rækker til, at han kan varetægtsfængsles.

I stedet har dommeren besluttet at opretholde hans anholdelse i tre døgn, så politiet får tid til at underbygge anklagen mod ham.

Den 26-årige blev anholdt ved en aktion i Aalborg tidligt fredag morgen.

Det er anden gang, at den 26-årig bliver anholdt i en terrorsag. Ved en storstilet politiaktion 11. december, var han blandt 20 mænd, der blev anholdt flere stedet i landet.

Terrorsagen er opdelt i to sager med forskellige sigtelser. Den ene sag handler om fremstilling af bomber, mens den anden handler om forsøg på anskaffelse af våben.

Da den 26-årige blev anholdt i december, var han sigtet i den del, der handler om anskaffelse af våben. Men denne gang går sigtelsen på delen om bomber. Det kom frem under grundlovsforhøret, hvor sigtelsen blev læst op.

Dommeren besluttede at retsmødet skulle foregå for lukkede døre, hvorfor det ikke har været muligt at høre, hvad den 26-årige eventuelt fortalte om sagen, eller hvad politiet bygger sin mistanke på.

Den sigtede var under retsmødet iført en sort jakke og sort højhalset strik.

Under den korte del af retsmødet, som var åbent, var tre journalister mødt op. De måtte sidde med en meters afstand på grund af risikoen for smitte med coronavirus.

Da terrorsagen rullede i december blev 20 mænd og kvinder anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens terrorparagraf. Men flere blev dog løsladt igen.

Tre mænd er fængslet i sagen om våben, mens to mænd og en kvinde er fængslet i den del, der handler om planlægning af bombefremstilling. De seks sigtede har indtil videre fået deres fængsling forlænget til 29. april.

Alle seks nægter sig skyldige.

Fredag morgens politiaktion er foregået i et samarbejde mellem Københavns Politi og Nordjyllands Politi på Ravnkildevej i Aalborg Øst.

- Efterforskningen er fortsat og har ført til, at mistanken mod den 26-årige nu er så betydelig, at han skal fremstilles i grundlovsforhør. Dagens anholdelse er sket i godt samarbejde med vores kolleger i Nordjyllands Politi.

- Af hensyn til efterforskningen, kan jeg desværre ikke gå i flere detaljer på nuværende tidspunkt, siger leder af Afdeling for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Brian Belling i pressemeddelelsen.

For at varetægtsfængsle en person, kræves det som minimum, at retten finder, at der er en begrundet mistanke om, at en person er skyldig i den rejste sigtelse.

I stedet for løsladelse kan dommeren dog bestemme, at anholdelsen skal opretholdes i op til tre døgn, så politiet har mulighed for at underbygge anklagen, uden at den sigtede at forstyrre efterforskningen.

