Koncert- og festivalbilletter, dyre designermøbler, lamper og højtalere.

Det er blot nogle af de varer, en 26-årig mand onsdag er blevet anholdt for at have sat til salg på nettet.

Flere købere overførte over 120.000 kroner til den 26-årige mand. Men ingen har nogensinde modtaget de købte varer.

Manden var ellers i gang med at afsone den sidste del af en dom i et udslusningsfængsel, mens svindlen har stået på.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Den dom, han i øjeblikket afsoner, er netop også for svindel med samhandel. I juni 2022 blev han idømt et år og tre måneders fængsel for i 44 tilfælde at have solgt varer, købere aldrig har modtaget.

Nu er manden så blevet sigtet for 28 nye forhold, hvor han har svindlet sig til penge for varer, købere aldrig har modtaget. Det har stået på i perioden mellem december 2022 og frem til april.

Den 26-årige mand vil blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag i Dommervagten i Københavns Byret.

Københavns Politi oplyser videre, at manden ikke har handlet alene.

For en anden 26-årig er også blevet anholdt og sigtet for i syv tilfælde at have ageret muldyr ved at have stillet sin konto til rådighed for den 26-årige i fængslet.

Han er efter afhøring blevet løsladt, men er fortsat sigtet.

