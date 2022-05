Lyt til artiklen

Mandag formiddag blev en 26-årig mand anholdt. Han er sigtet for drabet på 34-årig Adam Mohammed Shik.

Liget af 34-årige Adam Mohammed Shik blev fundet i Rådhusparken 9. december 2021.

Den 26-årige er blevet anholdt i et fængsel, hvor han i øjeblikket afsoner en dom i en anden sag.

Den 26-årige mand er den tredje, der har været anholdt i drabssagen.

De to øvrige sigtede i sagen, en nu 25-årig mand og en 58-årig mand har tidligere begge været varetægtsfængslet, men blev den 17. januar løsladt igen.

De er dog begge fortsat sigtet i sagen.

»Det har været et svært miljø at efterforske i, men vi har i de seneste måneder fortsat vores massive efterforksning, og det har nu ført til, at vi har anholdt og sigtet en tredje mand i sagen. Han bliver tirsdag fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

Den dræbte Adam Mohammed Shik var en del af hjemløsemiljøet i Aarhus.

Tidligere har flere brugere på Værestedet Jægergårdsgade, hvor Adam Mohamed Shik kom, sat ord på den tragiske hændelse.

Den 26-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør tirsdag klokken 10.30 ved Retten i Aarhus.

Anklagemyndigheden vil anmode om dørlukning i sagen, og Østjyllands Politi kan derfor ikke oplyse yderligere.

