Politiet har søndag anholdt en 26-årig mand, der var efterlyst i forbindelse med et knivstikkeri i Odder.

Det skriver Østjyllands Politi på det sociale medie X.

Manden fremstilles mandag i et grundlovsforhør.

B.T. har været i kontakt med Østjyllands Politi.

»Vi kan ikke fortælle mere end det, vi har skrevet om sagen,« siger vagtchefen.

Knivstikkeriet fandt sted natten til lørdag 5. august på Aabygade i Odder.

Ifølge B.T.s oplysninger kan sagen om knivstikkeriet været et hævnopgør, der trækker tråde tilbage til en konflikt i Enner Mark-fængslet.

To mænd med tilknytning til den nu forbudte LTF-bande var efterlyst i forbindelse med sagen om knivoverfald i Odder, viser B.T.s research, men nu er den ene altså anholdt.

Om motivet har politiet oplyst, at der er tale om et 'internt opgør' – og ikke et et bandeopgør.