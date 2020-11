En person er blevet fundet i bygningen, der lørdag morgen står i brand. Personen er blevet hentet i ambulance.

Politi og brandvæsen er rykket ud til en større bygningsbrand i Sydhavnen i København.

Det skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter tidligt lørdag morgen.

En person er blevet fundet i bygningen og ført over i en ambulance, skriver Beredskabet, der i alt har 25 brandfolk på stedet.

Ifølge Michael Møller, der er operationschef ved Hovedstadens Beredskab, er tilstanden på personen ukendt.

Der er tale om en brand i en toetagers industribygning på Sydhavnsgade 28. Bygningen huser flere forskellige virksomheder.

- Lige nu ser det ud til, at vi har styr på flammerne, men det er for tidligt at sige, at der er kontrol på branden. Der er stadig en del røg, siger Michael Møller omkring klokken 6.30.

Røgen skulle ikke være til gene for beboere i området, siger operationschefen.

Morgentrafikken vil være påvirket af branden, da Sydhavnsgade og Borgmester Christiansens Gade er spærret for færdsel i begge retninger, skriver Københavns Politi på Twitter.

Sydhavnsgade er spærret mellem Sluseholmen og Scandiagade.

/ritzau/