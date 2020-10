Den 25-årige mand, som lørdag aften blev skudt af politiet i Hornslet, er afgået ved døden.

Det oplyser familien til den afdøde til B.T.

Manden, som ifølge familien blev ramt af fem skud i mave, bryst, skulder, arm og ben, har siden lørdag været indlagt på Skejby Sygehus i kritisk tilstand, men er søndag afgået ved døden som følge af skaderne.

Skudepisoden fandt sted lørdag kort før middag på den 25-årige mands adresse i Kaløvigparken ved Hornslet nordøst for Aarhus.

Østjyllands Politi oplyste lørdag i en pressemeddelelse, at de klokken 11.19 kørte ud til adressen efter at have modtaget en anmeldelse om en mand bevæbnet med kniv, der opførte sig truende.

»Ved ankomst til stedet tog betjentene kontakt til manden, der var aggressiv. Under den følgende politiforretning afgav politiet skud mod manden, som blev ramt flere steder på kroppen,« lyder det i pressemeddelelsen.

Der blev ydet førstehjælp på stedet, før den 25-årige mand blev kørt op hospitalet.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har overtaget sagen, hvilket altid er kutyme, når politiet har affyret skud.

»Vi er i gang med at lave en tilbundsgående efterforskning af sagen og skal have alle aspekter af sagen belyst,« sagde Katrine Palm Hansen, der er chefkonsulent i Den Uafhængige Politiklagemyndighed tidligere søndag til B.T og tilføjede:

»Jeg kan ikke udtale mig om hændelsesforløbet, som vi er i gang med at afdække, ligesom jeg ikke kan udtale mig om de konkrete efterforskningsskridt.«

B.T. arbejder på at få en kommentar fra politiet.

