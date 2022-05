Tirsdag havde en ung mand usædvanligt – og ulovligt – meget fart på.

Østjyllands Politis vagtcentral fik en melding klokken 16.06 fra politiets ATK-operatør.

De havde netop blitzet en bil, der kom kørende med 172 km/t på Hovedvejen i Auning.

Hastighedsgrænsen på vejen er 80 km/t.

Det er en hastighedsgrænse på over 100 procent, og det betragtes dermed som vanvidskørsel.

Føreren af bilen skulle derfor findes hurtigst muligt, så bilen kunne beslaglægges.

Der blev sendt en patrulje til adressen, hvor bilen formodede at befinde sig.

Og ganske rigtigt fandt betjentene både bilen og den 25-årige mand, der var blevet blitzet af fotovognen kort forinden.

Den 25-årige erkendte at have ført bilen, men mente ikke, at han havde kørt så stærkt, som fotovognen havde målt ham til.

Den forklaring købte politiet dog ikke.

Den 25-årige blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, fik inddraget kørekortet på stedet, og bilen blev beslaglagt med henblik på konfiskation.