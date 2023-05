Onsdag starter retssagen mod en nu 25-årig mand. Han er tiltalt for manddrab og usømmelig omgang med lig begået mod sin kæreste.

Anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fortæller historien om, hvordan den 24-årige kvindes sidste aften 2. januar 2022 skulle have forløbet ifølge politiet. Den tiltaltes forsvarsadvokat, Anders Schønnemann, ønsker ikke at oplyse, hvordan hans klient forholder sig til tiltalen.

Ifølge politiet sad kæresteparret i en bil, da den tiltalte angivelig tog fat om halsen på sin kæreste og fastholdt sit greb, til kæresten afgik ved døden.

Men her stoppede det ikke.

Foto: Michael Thomsen / Byrd Vis mere Foto: Michael Thomsen / Byrd

Det er politiets opfattelse, at den tiltalte efterfølgende flyttede liget af sin kæreste fra førersædet over på passagersædet.

Herefter skulle den tiltalte have sat sig i førersædet, taget rattet og kørt bilen fra Valby ud mod Amager.

Her skulle den 25-årige ifølge politiet med den afdøde kvinde på passagersædet have kørt bilen i vandet via en jollerampe ved Amager Strandpark.

Kort efter myndighederne opdagede bilen, der flød rundt i vandet om morgenen 3. januar, blev den tiltalte anholdt.

Ud over manddrab og usømmelig omgang med lig er den 25-årige også tiltalt for overtrædelse af færdselsloven.

Ifølge anklageskriftet har manden nemlig slet ikke erhvervet sig kørekort.

Retssagen starter onsdag ved Retten på Frederiksberg.

B.T. følger sagen.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.