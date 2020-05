En 25-årig mand sigtes nu i en meget omtalt sag, hvor hundredvis af danske kvinder har fået delt nøgenbilleder mod deres vilje.

I en pressemeddelelse skriver Nordsjællands Politi:

'I den aktuelle sag fra Nordsjælland er en 25-årig mand fra Hillerød blevet sigtet for overtrædelse af Straffelovens § 232, 235 samt 264d, som omhandler blufærdighedskrænkelse, udbredelse af pornografiske foto og film med personer under 18 år samt uberettiget deling af billeder'.

Sagen omfatter ifølge politiet flere hundrede elektroniske mapper med fotos, navne og hjembyer på piger og kvinder.

»Vi er i fuld gang med at identificere de piger og kvinder, der er på billederne, og vi kontakter dem i takt med, at vi finder ud af, hvem de er«, siger politikommissær Jakob Rahbek, Nordsjællands Politi, og tilføjer:

»Det er helt forståeligt, at usikkerheden og ventetiden kan føles lang, og vi gør alt, hvad vi kan for så hurtigt som muligt at finde frem til de forurettede og kontakte dem«.