En 25-årig politielev er på anklagebænken ved Retten i Randers, efter at en 35-årig kollega mistede livet i en ulykke sidste år.

Ulykken skete den 7. september sidste år, da politieleven under en øvelseskørsel på motorvej i vådt føre, sad bag rattet i en civil patruljevogn.

Politieleven mistede herredømmet over bilen med 170 kilometer i timen, og kørte ind i midterautoværnet på motorvejen, for derefter at ramme et betonautoværn i højre side af kørselsretningen. Betonautoværnet splintrede og trængte igennem højre fordør og ind i kabinen.

Nu har Rigsadvokaten besluttet, at der skal rejses tiltale mod den 25-årige, hvilket ifølge specialanklager, Christine Schou, blandt andet er sket, fordi sagen rejser principielle spørgsmål om ansvar i forbindelse med politiets øvelseskørsel, herunder træning af udrykning, skriver Randers Amtsavis.

Den 25-årige er tiltalt for uagtsomt manddrab, samt for overtrædelser af færdselsloven og udrykningsbekendtgørelsen. Politielevens forsvarsadvokat, Torben Koch, mener ikke, at hans klient er skyldig og påstår derfor frifindelse i alle tre anklagepunkter.

Opgaven for Retten i Randers er nu at tage stilling til, om de regler der er gældende for ansvar, når eksempelvis elever hos en kørelærer forulykker, også kan anvendes, når en politielev træner udrykningskørsel med en instruktør fra politiet.

Politieleven var startet hos Østjyllands Politi 1. juli 2018. Inden da, mens den 25-årige var på politiskole, havde han bestået den obligatoriske køreprøve.

Alligevel var det blevet vurderet, at politieleven havde behov for ekstra træning. Det bekræftede han selv overfor retten, skriver det lokale medie.

I retten fortalte den 25-årige selv, at han kunne huske, at han, inden han kørte på motorvejen og startede udrykningsøvelsen, havde fortalt instruktøren, at han på grund af det voldsomme regnvejr havde tænkt sig at holde hastigheden på mellem 130 og 140 kilometer i timen.

Alligevel lyder bilinspektørens og målinger i flådestyringen på, at bilen har kørt omkring 170 kilometer i timen, hvilket sammen med det våde føre fik bilen til at kollidere med autoværnet.

Retten i Randers skal nu tage stilling til om politieleven kørte uforsvarligt, og om han i så fald selv kan drages til ansvar for det, når der var tale om en øvelseskørsel med en instruktør.

Der ventes at falde dom i sagen fredag, hvor retsmødet starter med procedurer fra anklager og forsvarer, skriver mediet.