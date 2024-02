En 34-årig kvinde inviterede to mænd indenfor til noget at drikke i sin lejlighed i Silkeborg søndag aften, da det gik helt galt.

De blev nemlig 'højrystede og ubehagelige,' og endte med at slå hendes veninde i hovedet med en vodkaflaske.

Det skriver TV Midtvest, der har været i kontakt med politikommissæren for lokalpolitiet i Silkeborg.

Kvinden var alene hjemme med et barn, og hun kendte ikke mændene på henholdsvis 25 og 26 år spor godt, men alligevel fik de lov til at komme indenfor.

Da mændene begyndte at blive højrystede, ringede den 34-årige kvinde til sin veninde for at få hjælp til, at få de to mænd ud af hjemmet.

»De siger, at de skal gå, og der slår den ene mand veninden i hovedet med en vodkaflaske, så det bløder fra næseryggen,« siger politikommissær Kenn Sølvkær Jensen til mediet.

Da mændene efterfølgende havde forladt hjemmet, ringede de to kvinder til politiet.

Derfor blev de to mænd hurtigt fundet og anholdt.

Den 25-årige mand, der førte flasken, vil, ifølge mediet, blive sigtet for kvalificeret vold og forventes løsladt i løbet af mandag og senere indkaldt til retten.