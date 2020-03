Forseelsen hører til blandt de sjældne, fortæller politiassistent. Synderen står til at miste kørekortet.

Køge Bugt Motorvejen syd for København er normalt blandt de mest trafikerede strækninger i landet. Men også her har coronasituationen sat sit aftryk. Der er færre biler, og det udnytter nogle til at træde sømmet i bund.

Mandag var Københavns Vestegns Politi på plads for at standse fartsyndere. Bevæbnet med laserudstyr tog en betjent plads på en krydsende motorvejsbro, mens en motorcykelbetjent holdt klar på motorvejen.

Det foregik i tidsrummet mellem 17 og 19, hvor der normalt er myldretid på strækningen, og hvor det kan være svært at finde plads til overhovedet at nå op på de tilladte 110 kilometer i timen, fortæller politiassistent Erik Andersen.

Men det kunne man mandag. Færdselsbetjentene målte en bil til at køre med en hastighed på 239 kilometer i timen. En anden blev målt til 191.

- 239 kilometer i timen, det er rigtig hurtigt. Der kan gå år imellem, at vi ser overtrædelser af den kaliber, fortæller Erik Andersen.

Det lykkedes for politiet at få bragt den hurtige bil til standsning. Bag rattet sad en 25-årig mand fra København NV. Han står nu til en klækkelig bøde på mere end 13.000 kroner og en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Manden, som kørte 191, slipper en smule billigere. Hans forseelse udløser en bøde på 8000 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet.

En ubetinget frakendelse betyder, at man helt mister rettet til at køre bil i mindst seks måneder. Derefter skal man bestå en kontrollerende køreprøve - både teoretisk og praktisk - før man igen må køre bil.

Ved en betinget frakendelse beholder man retten til at køre bil, men skal bestå en kontrollerende køreprøve.

Selv om det hører til blandt sjældenhederne, at så høje hastigheder bliver målt af politiet, så er det ikke så længe siden, at det skete, fortæller Erik Andersen.

- Vi havde i sidste uge en motorcykel, som forsøgte at køre fra en motorcykelbetjent, hvor hastigheden nåede op over 250 kilometer i timen, fortæller Erik Andersen.

