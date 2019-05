En bil ramte lørdag aften ind i et træ ved Vennervej 24 i Lem i Vestjylland. Her kom føreren af bilen ved et uheld ud i rabatten, og da han forsøgte at rette bilen op, ramte han i stedet træet. Hans tilstand er søndag formiddag stadig alvorlig. (Arkivfoto). Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix