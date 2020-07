En 25-årig mand er blevet dræbt af skud i Aarhus.

Østjyllands Politi er onsdag aften til stede ved travbanen i Aarhus, hvor en mand er dræbt af skud.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anmeldelsen kom ind klokken 19.10 og gik på, at en person var ramt af skud på p-pladsen ved Observatorievej i Aarhus.

Da politiet og ambulancer kom til stedet, var det for sent. De kunne konstatere, at den 25-årige mand var skuddræbt.

I skrivende stund er politiet massivt til stede i området, og de er i gang med en intensiv efterforskning og undersøgelse af gerningsstedet.

Politiet forventer at undersøge gerningsstedet resten af natten.

Da politiet stadig er på et tidligt stadie i efterforskningen, kan de ikke sige noget om motivet for drabet.

De pårørende til den 25-årige mand er blevet underrettet.