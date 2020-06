En ung nordjyde fik tirsdag fem måneders betinget fængsel efter at have delt billeder af over 600 kvinder.

Det afgjorde Retten i Aalborg tirsdag.

Det skriver dr.dk.

Den 25-årige mand blev dømt for at have hjulpet med at opsætte et onlinekalalog med afslørende billeder af kvinderne.

Udover fængselsdommen skal han betale erstatning til 329 af kvinderne. De skal hver have 5000 kroner. Det er samlet et beløb på mere end 1,6 millioner kroner.

Opdateres...