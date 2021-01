En 25-årig mand fra Sydfyn er mandag ved Retten i Svendborg blevet idømt 4 år og 9 måneders fængsel for at have udnyttet sin 10 år yngre søster seksuelt.

Manden blev dømt for at have udnyttet sin både fysiske og psykiske overlegenhed til at få sex med sin lillesøster.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Overgrebene fandt sted blandt andet på Fyn og Sjælland over en periode på halvandet år.

Der var tale om et enkelt fuldbyrdet samleje og derudover en lang række forhold af anden seksuel karakter.

Søsteren var på tidspunktet for overgrebene 13-14 år gammel.

Den dømte har erkendt at have begået et enkelt af overgrebene.

Hvad gælder de øvrige forhold, han nu er dømt for, har han anket dommen til Landsretten med krav om frifindelse.

Den dømte blev fængslet umiddelbart efter domsafsigelsen.

Fyns Politi har af hensyn til pigen ikke ikke ønsket at kommentere sagen yderligere.