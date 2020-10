Midt- og Vestsjællands Politi har anholdt en 25-årig mand, der mistænkes for at have en rolle i drabet på en 47-årig mand, der mandag morgen blev fundet dræbt i Hedeland.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Samtidig udelukker politikredsen ikke, at yderligere anholdelser bliver gennemført.

»Med anholdelsen af den 25-årige mand mener jeg, at politiet har fået et gennembrud i sagen, men jeg kan ikke udelukke, at der med baggrund i den fortsatte efterforskning måske vil ske yderligere anholdelser,« udtaler politikommissær Kim Løvkvist, der leder efterforskningen i drabssagen, i pressemeddelelsen.

Den afdøde 47-årig blev mandag morgen klokken 07:12 fundet dræbt af skud på en parkeringsplads.

Og allerede mandag meldte Midt- og Vestsjællands Politi ud, at man efterforskede sagen som en drabssag.

Den 25-årige anholdte i sagen er kommet i politiets varetægt som følge af efterforskningen.

I pressemeddelelsen fremgår det, at den 25-åriges færden og motiv for drabet er blevet fastlagt, hvilket ligger til grund for anholdelsen.

Fredag bliver den 25-årige fremstillet i grundlovsforhør på et indtil ukendt tidspunkt. Det offentliggøres senere via sociale medier.

Midt- og Vestsjællands Politi har ikke yderligere kommentarer.