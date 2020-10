Er du én af dem, der stadig har kontanter i din pung, så tjek lige, at dine sedler ikke er falske.

I hvert fald, hvis du bor i Københavnsområdet og modtager papirpenge i den kommende tid.

Her advarer Københavns Politi nemlig om, at der lige nu er falske pengesedler i omløb.

Derfor er det vigtigt, at du tjekker vandmærke, hologram og andre kendetegn, lyder opfordringen fra politiet.

Vi har en formodning om, at de falske sedler fortsat cirkulerer, og vi opfordrer derfor stadig til, at man holder øje med vandmærke, hologram og andre kendetegn #politidk https://t.co/h2LIxkL5J9 https://t.co/2P6WeFPalq — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 28, 2020

Onsdag morgen anholdt politiet en 25-årig mand, som mistænkes for hele tre gange at have betalt med en falsk 1000-kroneseddel.

Det skriver politiet på Twitter.

Den unge mand fremstilles i grundlovsforhør senere onsdag.