En 25-årig kvinde, der torsdag blev ramt af en bil, da hun kom cyklende på Århusvej i Tirstrup, er død.

Det skriver Østjyllands Politi på X.

En 74-årig bilist er sigtet for spritkørsel og for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

I et grundlovsforhør fredag middag erkendte manden sig skyldig, men han ønskede ikke at udtale sig yderligere.

Han er nu blevet varetægtsfængslet i tre uger.

Efter påkørslen torsdag blev kvinden fløjet med helikopter til Skejby Sygehus.

Politiet undersøgte efterfølgende ulykkesstedet i samarbejde med en bilinspektør.

Fredag formiddag skrev politiet på X, at hun var indlagt i kritisk tilstand. Her fremgik det også, at en 74-årig fører af bilen var blevet anholdt.