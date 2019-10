Politi efterlyser vidner, efter at en mand mandag eftermiddag blev udsat for et knivstikkeri i Rødovre.

En 25-årig mand er blevet kørt til Rigshospitalets Traumecenter, efter at han tidligere på eftermiddagen mandag blev udsat for et knivstikkeri i Rødovre.

Det oplyser Ole Nielsen, der er politikommissær i Københavns Vestegns Politi.

- Det var en 25-årig mand, der blev stukket ned i en lejlighed på Rødager Allé i Rødovre. Vi har ingen anholdte endnu, siger Ole Nielsen.

Politikommissæren tilføjer desuden, at offerets tilstand på sidst på eftermiddagen er ukendt.

Ifølge politiet var det en bekendt til offeret, der anmeldte knivstikkeriet, da han tilfældigvis kom forbi lejligheden.

- Vedkommende kom tilfældigvis forbi og møder offeret, lige da stikkeriet er sket. Og så ringer han efter en ambulance, siger Ole Nielsen.

- Lige nu er vi ved at samle trådene og ved at få et overblik over situationen. Mere kan jeg ikke komme nærmere ind på nu, siger han.

Billeder fra stedet viser, at der efter knivstikkeriet var sat afspærringer op, og at politiet undersøgte området med hunde.

På Twitter skrev politiet tidligere, at det efterlyser vidner, der kan have set noget i forbindelse med knivstikkeriet.

- Vores mobile politistation er også på stedet. Hvis du har set noget i forbindelse med sagen, så kom og oplys det til vores betjente, skriver Københavns Vestegns Politi.

