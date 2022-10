Lyt til artiklen

Det skal koste 25-årige Ahmed Akl otte års fængsel, at han i foråret sidste år som bandemedlem åbnede ild midt i et trafikeret kryds i Aarhus.

Seks skud blev affyret henover vejbanerne ved Vestre Ringgade og Silkeborgvej 14. april. Målet var angiveligt to bandemedlemmer fra en rivaliserende bande.

Ingen personer blev ramt.

Det blev til gengæld en helt tilfældig personbil med tre passagerer samt den bil, de to bandemedlemmer fra Rosenhøjgruppen og Trillegårdsgruppen sad i.

For Ahmed Akls vedkommende har retten ikke alene fundet det bevist, at han var en del af skyderiet. Det er også fundet bevist, at han er tilknyttet Brabandgruppen, og netop derfor har retten haft fat i bandeparagraffen.

En paragraf, der forhøjer straffen til dem, der begår kriminalitet i forbindelse med bandekriminalitet. I dette tilfælde altså en konflikt mellem Aarhus-grupperingerne.

Selv nægtede han sig under retssagen skyldig. Og han vil nu overveje at anke dommen.

Et større område blev spærret af i kølvandet på skyderiet. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Et større område blev spærret af i kølvandet på skyderiet. Foto: Presse-fotos.dk

Egentlig gik anklagemyndigheden efter at få den 25-årige mand dømt for drabsforsøg. Men retten fandt det altså ikke bevist, at han havde skudt for at dræbe.

Derfor er han i stedet dømt for forsøg på vold af særlig farlig karakter, for at have forvoldt fare for andres liv og helbred samt våbenbesiddelse.

»Det er jo rent held, at ingen kommer noget til, når man på den vanvittige måde kører rundt og afgiver flere skud på tværs af en trafikeret vej, og der var en række skærpende omstændigheder i den her sag,« lyder det i en pressemeddelelse fra specialanklager Jesper Rubow, der har ført sagen.

»Det største bevismæssige tema var, hvorvidt det var den 25-årige, der var en af de to personer på scooteren. Det var retten enig med anklagemyndigheden i, og jeg er tilfreds med, at retten nåede frem til en strafudmåling, som viser alvoren i sagen.«

Ahmed Akl var ifølge politiet ikke alene om at affyre skuddene, men det er endnu ikke lykkedes politiet at identificere medgerningsmanden, som sammen med den nu dømte forlod gerningsstedet på scooter.

Scooteren blev set af vidner og i øvrigt fanget på kamera, og på den baggrund kunne politiet i august sidste år – fire måneder efter skyderiet – anholde Ahmed Akl.

Han har siden siddet varetægtsfængslet i sagen, og såfremt han vælger at modtage dommen, må han vænne sig til livet bag tremmer for nuværende.

Foruden fængselsstraf er han også blevet idømt et opholdsforbud.

Et forbud, der konkret betyder, at han i otte år efter endt afsoning ikke må opholde sig i Brabrand.