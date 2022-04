En 25-årig mand er ved Københavns Byret netop blevet idømt seks måneders ubetinget fængsel – en tillægsstraf til en tidligere dom på tre år.

Bünyamin Ilgóy, som han hedder, har tilstået at have svindlet en lang række enker ved at udgive sig for at være bedemand. Han modtager dommen.

Hans svindel kostede sammenlagt ofrene omtrent 2,3 millioner kroner. Penge, han nu skal betale tilbage.

Straffen for den storstilede svindel, der stod på gennem det meste af corona-året 2020, er en tillægsstraf til en lignende sag, hvori den 25-årige blev dømt sidste år.

Her lød dommer på tre års ubetinget fængsel for bedrageri begået igennem seks måneder i 2019.

Metoden var stort set den samme. Bortset fra at han her narrede sin ofre ved at fortælle, at han var fra banken, Nets eller forsikringsselskabet.

Under torsdagens retsmøde stillede forsvareren sig undrende overfor, at de to sager ikke kørte sammen sidste år.

Af samme årsag mente han ikke, at den aktuelle sag skulle koste hans klient nogen ekstrastraf. Og i hvert fald ikke mere end seks måneder.

Anklagemyndigheden kunne ikke redegøre for, hvorfor sagerne i sin tid ikke var blevet lagt sammen. Ikke desto mindre argumenterede han for en tillægsstraf på et år – altså sammenlagt fire år.

Dommeren medgav, at sagerne, såfremt de var blevet slået sammen, formentlig ville have kostet den 25-årige fire år.

»Hvis det var gået fuldstændig efter bogen, var det fire år. Særligt, fordi det er sårbare personer, det er gået ud over,« sagde hun, før hun fortsatte:

»Men når vi nu sidder her så lang tid efter, er jeg nødt til at tage hensyn til, hvordan det er gået i den tid.«

Den netop dømte har de seneste 16 måneder siddet i fængsel, og i en udtalelse fra Kriminalforsorgen lyder det, at der i den tid ikke har været nogen problemer med ham

Kriminalforsorgen beskriver ham desuden som venlig og omgængelig – og som en, der er let for personalet at samarbejde med.

Netop den dømtes personlige forhold samt det faktum, at han har valgt at tilstå, blev derfor også betragtet som formildende omstændigheder af dommeren.

