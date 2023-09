Godt et døgn efter fundet af en livløs mand i Østjylland har en 25-årig meldt sig selv til politiet.

Han er nu sigtet for at have påkørt den 37-årige mand, som fredag formiddag blev fundet død i vejkanten ved Nordkystvejen i Allingåbro på Djursland.

Længe omtalte Østjyllands Politi dødsfaldet som 'mistænkeligt', hvilket betyder, at man fra start efterforsker det som en mulig forbrydelse, så man ikke risikerer at miste spor.

Det har hidtil ikke været mange detaljer, politiet har ønsket at dele med offentligheden, men i en pressemeddelelse vicepolitiinspektør Thomas Schouby Hansen tilfredshed med anholdelsen.

»Der er tale om en meget alvorlig hændelse, hvor en 37-årig mand har mistet livet.«

»Vi er tilfredse med, at det har været muligt at foretage denne anholdelse i sagen, og efterforskningen vil forsætte, indtil at vi har klarlagt omstændighederne i sagen.«

I pressemeddelelsen lyder det også, at den 25-årige mand senere lørdag vil blive fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Hvilken paragraf, han konkret er sigtet for at have overtrådt, er for nuværende uklart.

B.T. følger sagen.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.