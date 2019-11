Formodede gerningsmænd er flygtet fra Nørregade i Assens, hvor en mand søndag blev stukket i maveregionen.

En 25-årig mand er søndag aften på hospitalet, efter at han er blevet stukket i maven med en ukendt genstand.

Overfaldet skete i forbindelse med et slagsmål på Nørregade i Assens, fortæller vagtchef Hans Jørgen Larsen fra Fyns Politi.

- Vi ved med sikkerhed, at han har fået et stik i maveregionen, men vi skal nu undersøge, om det er gjort med en kniv eller en anden spids genstand, siger han klokken 20.

Vagtchefen kan ikke sige, hvor alvorlige skader der er tale om. Personale på Odense Universitetshospital er søndag aften ved at afgøre, om manden skal opereres for sine skader.

Politiet fik klokken 18.10 en anmeldelse om, at der havde været et slagsmål med flere involverede i Nørregade.

- Da vi kommer frem, er gerningsmændene væk, og forurettede er trukket ind i et hus, hvor man giver ham førstehjælp, siger Hans Jørgen Larsen.

Politiet ved søndag aften ikke, hvor mange der præcis var til stede under episoden, eller hvad motivet var.

Der er fundet blod på gaden, og politiet har sendt både hunde og efterforskere til gerningsstedet i håb om at sikre spor i sagen.

Vagtchefen formoder, at det kun er den 25-årige, som er kommet til skade. Der er desuden intet, der indtil videre tyder på, at der er tale om et bandeopgør.

- Men det kan vi selvfølgelig aldrig udelukke, siger vagtchefen.

- Hvis nogen har set noget, der har relevans, er de velkomne til at kontakte politiet, der er til stede i Nørregade, eller til at ringe til os på 114, siger Hans Jørgen Larsen.

