En 25-årig mand er lørdag eftermiddag blevet fængslet i to uger mistænkt for forsætligt at stifte brand mod en frisørsalon i Rødovre natten til fredag.

Det oplyser anklagemyndigheden hos Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, og efterforskningen fortsætter, lyder det.

Tre mænd blev anholdt i forbindelse med sagen.

Frisørsalonen, der ligger på Islevbrovej, dannede også ramme om en skudepisode den 3. december sidste år, hvor en 17-årig dreng mistede livet.

De to episoder kan have forbindelse til hinanden, har Københavns Vestegns Politi vurderet.

»Efterforskningen indikerer på nuværende tidspunkt, at der er tale om en forsætlig hændelse, og det er nærliggende at antage, at der kan være en sammenhæng med sagen fra december,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Anmeldelsen om branden i frisørsalonen på Islevbrovej løb ind natten til fredag klokken 02.58.