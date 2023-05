»Min klient erkender sig skyldig«

Sådan siger advokat Anders Schønnemann Olesen ved Retten på Frederiksberg kort efter retsmødet er startet. Her sidder hans klient tiltalt for at have dræbt sin daværende kæreste og derefter kørt hende i vandet ved Amager Strandpark.

Drabet blev begået 2. januar 2022 og var dermed det første af ti partnerdrab, der blev begået sidste år.

I retten forklarer anklageren, hvordan det unge par den januardag mødtes i en bil. Her skal den tiltalte have kvalt sin daværende kæreste, til hun afgik ved døden, og derefter have kørt hende og hendes bil til Amager Strandpark, hvor han kørte bilen med offeret i vandet.

Den tiltalte er blevet ført ind i retssalen flankeret af to betjente. Hans lange hår er sat op i knold i nakken, og skægget har fået lov at gro. Han er iført en sweater fra mærket Moncler, sorte bukser og sorte Nike-sko.

Han ser tydeligt bevæget ud, fra sekundet han tager plads ved siden af sin advokat.

Ved oplæsningen af anklageskriftet sidder den 25-årige tiltalte meget af tiden duknakket og med lukkede øjne.

Den tiltalte erkender sig skyldig i alle sagens forhold, der indebærer grov vold, manddrab og usømmelig omgang med lig. Da han dagen efter drabet sidste år blev fremstillet i grundlovsforhør, nægtede han sig skyldig.

Både anklager og forsvarer ønsker manden idømt en anbringelsesdom.

