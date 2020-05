En kvinde blev trampet i hovedet, voldtaget og påkørt med bil af yngre mand, mener anklagemyndighed.

En mand er tiltalt for at have mishandlet en kvinde gennem en periode på over halvandet år. Også voldtægt og trusler er han anklaget for.

Det fremgår af anklageskriftet mod den 25-årige mand.

Ifølge anklageskriftet udsatte manden fra omkring januar 2017 til 28. september 2019 jævnligt en kvinde for vold. I perioder var det ugentligt, og det skete på forskellige adresser på Københavns Vestegn.

Han skulle have slået hende med flad hånd og knytnæver både i ansigtet og på kroppen. Kvinden fik også slået sit hoved mod en væg. Men det stoppede ikke der, mener anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.

Manden tog kvælertag på hende, påkørte hende med en bil, slog hende i hovedet med et glas og trampede på hendes hoved, mens han havde sikkerhedssko på.

Det mener anklagemyndigheden, som også har tiltalt manden for trusler. Han skulle have truet med at slå kvinden ihjel, og at han ville sørge for, at hun ikke ville komme til at se sin familie igen.

Også voldtægt er han tiltalt for. Han er anklaget for at have fastholdt hende og gennemført samleje ved vold eller ved at true med det.

Hun gjorde modstand og sagde flere gange nej, fremgår det af anklageskriftet.

Det fremgår ikke, hvordan manden og kvinden kender hinanden.

Sagen behandles ved Retten i Glostrup over to dage i begyndelsen af juni.

