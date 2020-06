I en periode på godt to år blev en ung kvinde udsat for vold af sin kæreste, som også voldtog hende.

Fra hun var 16 til hun var 18 år blev en kvinde jævnligt udsat for omfattende vold af sin kæreste, som også på et tidspunkt voldtog hende.

Onsdag er den nu 25-årige mand ved Retten i Glostrup blevet idømt to år og ni måneders fængsel for de mange overgreb mod kvinden.

Volden stod på fra omkring januar 2017 til den 28. september 2019 på forskellige adresser på Københavns Vestegn.

Den 25-årige blev dømt for at have slået sin daværende kæreste med flad hånd og knytnæver både i ansigtet og på kroppen. Kvinden fik også slået sit hoved mod en væg. Men det stoppede ikke der.

Manden tog også kvælertag på hende, påkørte hende med en bil, slog hende i hovedet med et glas og trampede på hendes hoved, mens han havde sikkerhedssko på.

På et tidspunkt voldtog han sin kæreste i en lejlighed i Valby i København.

Foruden vold og voldtægt er manden dømt for at have truet med at slå kvinden ihjel, og at han ville sørge for, at hun ikke ville komme til at se sin familie igen.

Manden blev anholdt og fængslet den 17. januar i år, efter at kvinden i december havde meldt ham til politiet.

Anklagemyndigheden tiltalte manden for mishandling efter straffelovens paragraf 245 og for at have voldtaget kvinden flere gange.

- Men retten mente ikke, at der var tale om mishandling og dømte for vold efter straffelovens paragraf 244. Desuden blev han dømt for én voldtægt, ikke flere, fortæller sagens anklager Søren Halse.

Manden, der fortsat er beskyttet af navneforbud, nægter sig skyldig og ankede på stedet dommen til Østre Landsret.

/ritzau/