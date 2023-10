Først blev de ringet op af personer, der præsenterede sig som ansatte fra banken eller Nets. Der foregik 'mistænkelige transaktioner' på deres konti, lød beskeden til de ældre kvinder.

Dernæst bankede det på deres døre. Et bankbud stod klar til at redde deres penge. Alt, de skulle gøre, var at aflevere deres kort og pinkoder, fik de at vide.

Det gjorde de så. Og på den måde blev 12 ældre kvinder fra særligt hovedstadsområdet ofre for gemen svindel.

Nu har de fået en form for oprejsning. For den 25-årige mand, der udgav sig for at være bankbud, er nemlig blevet dømt.

Et år og tre måneders fængsel koster det manden, der ved Københavns Byret er blevet fundet skyldig i groft bedrageri.

Retten har nemlig fundet det bevist, at han sammen med ukendte medgerningsmænd har svindlet kvinderne med en gennemsnitsalder på 80 år for omtrent 340.000 kroner.

»Det er en skruppelløs form for bedrageri, hvor den dømte har udnyttet den tillid, som især ældre borgere har til myndighederne. Jeg er tilfreds med, at retten har udmålt straffen derefter,« siger anklager Tine Graakjær i en pressemeddelelse.

Den 25-årige mand blev anholdt tilbage i juni og har siden siddet varetægtsfængslet.

Det vil han blive ved med indtil afsoning, lyder det fra Københavns Politi, der i øvrigt minder om, at banker og offentlige myndigheder aldrig vil benytte mail, sms eller telefonopkald til at bede om pinkoder, MitID eller andre personlige oplysninger.

»Banken ville aldrig sende en person ud for at hente et hævekort, så man skal under ingen omstændigheder udlevere sine kort på den måde,« siger Tine Graakjær.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.