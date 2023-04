En dansk statsborger blev søndag fundet død i Vestfossen i Norge efter en større eftersøgning.

Det skriver NRK.

Det skulle ifølge politiet i Norge være tale om en 25-årig dansk mand, som har været meldt savnet siden februar.

Tina Berg, som er sektionsleder for efterforskning og eftersøgning ved politiet i Drammen, bekræfter overfor VG, at den 25-årige er fundet død.

Eftersøgningen startede lørdag formiddag.

Ifølge Drammens Tidende har den 25-årige danske statsborgers mor i et Facebook-opslag bekræftet, at hendes søn er fundet omkommet.

»Vi er en familie i sorg og har behov for tid,« skriver den afdødes mor i opslaget.

Her takker hun alle, der har engageret sig i eftersøgningen eller på anden vis har vist familien omsorg og støtte og beder om ro til at bearbejde sorgen over tabet.

Intet tyder på at der skulle være sket en kriminel handling.