For øjnene af civilklædte betjente blev en ung mand på 25 år bortført torsdag. Han er endnu ikke fundet.

Det skriver TV 2 Lorry.

Hele situationen udspillede sig på Husum Torv nord for København, efter en gruppe mænd i to biler - en BMW og en grå Audi - havde jagtet en sølvgrå Mercedes, som det lykkedes dem at stoppe på torvet.

Derefter gik to mænd fra de jagtende biler hen til den standsede Mercedes, fortæller politikommissær Steffen Thaaning Steffensen fra Københavns Politi til TV 2 Lorry.

»To mand går ud med våben på sig. Én af dem affyrer et skud - formentlig et trusselsskud - og så får de den unge mand ud af bilen, over i Audien og så kører de,« siger han.

Betjente skød mod bilen

I nærheden var nogle civilklædte betjente på arbejde, og de så, da skuddet blev affyret. Betjentene skød mod Audien, da den kørte fra stedet.

Politiet mener dog ikke, at nogen blev ramt af skuddene, idet man senere lykkedes med at finde Audien, som var blevet ramt af skud, men var uden spor af blod.

Først på aftenen torsdag anholdt politiet to mænd på 25 og 26 år i sagen, og natten til fredag blev en 24-årig mand anholdt.



De er alle tre sigtet for at bringe andres liv eller førlighed i fare, frihedsberøvelse og våbenbesiddelse. Den 24-årige er ifølge BTs oplysninger desuden sigtet for vold mod politiet, da han angiveligt forsøgte at køre en betjent ned under flugten.

Lørdag fortæller Steffen Thaaning Steffensen til TV 2 Lorry, at den 25-årige mand endnu ikke har givet livstegn fra sig.

»Vi ved ikke, hvor han er, eller hvordan han har det,« sagde Steffen Thaaning Steffensen fredag eftermiddag til nyhedsbureauet Ritzau.

Politiet har tidligere oplyst, at man mener, sagen på en eller anden måde kan relateres til en konflikt i bandemiljøet.

De tre anholdte mænd blev varetægtsfængslet i 25 dage. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan de tre mænd forholder sig til sigtelserne.