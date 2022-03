En februaraften for snart to år siden blev en 25-årig mand brutalt dræbt af flere skud på en parkeringsplads.

Han sad i sin Range Rover, da politiet fandt ham. De forsøgte at yde førstehjælp, men hans liv stod ikke til at redde.

I et år og 10 måneder har tre mænd på henholdsvis 29, 25 og 24 år siddet varetægtsfængslet i sagen.

Tirsdag sad de for retten, som to af dem efterfølgende kunne forlade som frie mænd. Den 29-årige blev idømt tre et halvt års fængsel.

Fælles for dem alle tre var, at retten i Aarhus fandt, at de tre mænd skulle frifindes for mord.

»De er alle tre frifundet, men dømt for mindre narkoforhold,« siger den 25-åriges advokat Michael Juul Eriksen.

Den 29-årige blev kendt skyldig i våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder ved at have opbevaret to oversavede haglgeværer og en revolver på en adresse i Risskov. Våbnene fandt politiet i et kælderrum i forbindelse med efterforskningen. Han blev idømt tre et halvt års fængsel.



De to mænd på 25 og 24 år blev begge idømt et års fængsel for at have solgt og forsøgt at sælge kokain til et større antal personer. Det gjorde de blandt andet, fordi politiet fandt en narkotelefon, som kunne knyttes til dem. Den 24-årige fik ud over fængselsstraffen en advarsel om udvisning.

De tre var tiltalt for: Den 24-årige, 25-årige og 29-årige: Manddrab ved brug af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og brug af våben på offentligt tilgængeligt sted

Besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer Kun den 25-årige og 29-årige: Forsøg på manddrab

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med planlægningen af de andre drab

Hans klient – den 25-årige mand – har siddet varetægtsfængslet i et år og 10 måneder, men kunne i dag forlade retten som en fri mand.

»Både min klient og jeg er meget glade. Det er afgørende, at det i dag endte i frihed. Det var dét eller at sidde i fængsel resten af livet. Så der var meget på spil,« siger Michael Juul Eriksen.

Han fortæller, at anklagemyndigheden kræver et års fængsel for narkodommen, mens han selv mener, den skal lyde på 10 måneder.

Den endelige afgørelse på det spørgsmål falder klokken 14. Når dommen er klar, melder spørgsmålet om erstatning for uretmæssig fængsling sig.

»Jeg kan ikke sige noget om erstatningssagen endnu. Det har vi slet ikke fokuseret på, vi skal også først vente og se, om denne sag bliver anket. Lige nu er vi bare glade for, at min klient er løsladt,« siger Michael Juul Eriksen.

Michael Juul Eriksen mener, at anklagen mod hans klient primært var baseret på rygter.

»Der gik rygter om, at det var ham, der havde gjort det, og derfor stak han af til Sverige. Han var bange for, der skulle ske ham noget. Det ser jo mærkeligt ud, men retten gav i dag medhold i, at det var tilfældet – og at der ikke var beviser for de mange påstande fra anklagemyndigheden,« siger Michael Juul Eriksen.

Rygterne er angiveligt opstået, da den 25-årige tiltaltes bror tre uger forinden drabet i Range Roveren var blevet forsøgt dræbt med flere skud.

Og det skulle altså været motivet bag dræbte 3 uger senere, som den 25-årige nu er frifundet for.

I den forbindelse er der også blevet afspillet flere rumaflytninger fra Skejby Sygehus i dagene efter drabet, hvor den 25-åriges bror, mor og far har talt sammen.

Michael Juul Eriksen mener, at det er disse aflytninger, der har været med til at slå fast, at hans klient er uskyldig.

Det er anklager, Jesper Rubow dog ikke enig i.

»Det var anklagemyndighedens opfattelse og grunden til, at vi rejste tiltale, at vi mente, at der var en kæde af beviser for, at de tre mænd skulle dønmmes. Det er retten uenig i, og det er sådan spillet er. Det er rigtigt, så er en af forsvarernes synspunkter, at beviserne omhandlede rygter, det mente vi ikke,« siger han.

Der er endnu ikke truffet en beslutning om, om sagen vil blive anket.