Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den 24-årige afghanske mand, der er sigtet for drabet på en gravid kvinde i Holbæk, har kun opholdt sig i landet i ganske kort tid.

Torsdag aften blev den 37-årig gravide kvinde overfaldet og stukket ned med kniv, da hun fik fri fra sit arbejde på et plejecenter i Holbæk.

Kvinden blev hevet ud af sin bil og stukket adskillige gange med kniv på kroppen, før hun fik halsen skåret over.

B.T. erfarer, at den mand, som politiet mistænker for at have ført kniven, kom til Danmark i september.

Den anholdte 24-årige mand er afghaner. Vis mere Den anholdte 24-årige mand er afghaner.

Han blev mandag morgen anholdt ved asylcenteret Sandholmlejren i Nordsjælland.

Den gravide kvinde døde kort efter overfaldet af sine skader, mens hendes ufødte baby i første omgang overlevede.

I dagene efter drabet på kvinden forlød det, at barnet – en lille dreng – efter omstændighederne havde det godt, men tirsdag eftermiddag døde han på Rigshospitalet.

Den 24-årige mistænkte gerningsmand og en 33-årig kvinde, som er sigtet for at have tilskyndet den unge mand til drabet, blev tirsdag fremstillet i et syv timer langt grundlovsforhør i Retten i Holbæk.

Blomster foran Plejecenter Samsøvej i Holbæk. Foto: Claus Bech Vis mere Blomster foran Plejecenter Samsøvej i Holbæk. Foto: Claus Bech

Ifølge B.T.s oplysninger er den unge mand analfabet, og under retsmødet havde han derfor lidt svært ved at forstå, hvad der foregik omkring ham.

Både han og den sigtede kvinde kommer fra det østlige Afghanistan og taler derfor en særlig afghansk dialekt. Derfor var der også indkaldt en tolk til at hjælpe med afhøringen af de to.

Det er endnu uvist, hvad motivet til drabet er, ligesom det er heller ikke er kommet frem, hvilken relation offeret og den formodede drabsmand havde til hinanden. Der er nedlagt navneforbud i sagen. Politiet har indtil videre kun bekræftet, at der er en relation.

Det vides heller ikke, hvorvidt den dræbte kvinde stammer fra samme område som de to sigtede. Også hun havde afghanske rødder.

Plejecenter på Samsøvej i Holbæk. Foto: Thomas Sjørup Vis mere Plejecenter på Samsøvej i Holbæk. Foto: Thomas Sjørup

Begge de to sigtede blev varetægtsfængslet i fire uger frem til 6. december.

De nægter sig skyldige.

De har via deres forsvarere taget betænkningstid i forhold til en eventuel kære af fængslingskendelsen til Østre Landsret.