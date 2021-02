Manden blev anholdt i april sidste år, kort efter at han havde købt våben og ammunition.

En 24-årig mand, der blev anholdt i april sidste år, er mandag blevet tiltalt for at planlægge et terrorangreb et sted i Danmark eller udlandet.

Det oplyser Statsadvokaten for København i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt den 30. april, kort efter at han havde købt våben og ammunition. Det drejer sig om et skydevåben, to magasiner og 50 patroner.

Han har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen, og nu er han altså tiltalt.

- Det er vores opfattelse, at skydevåbnet, som manden købte, skulle bruges til at udføre et terrorangreb enten i Danmark eller i udlandet, udtaler Lise-Lotte Nilas, der er statsadvokat i København.

- Det mislykkedes, fordi han blev anholdt, umiddelbart efter at han have købt våben og ammunition. Derfor har vi nu rejst tiltale for forsøg på terrorisme, siger Lise-Lotte Nilas.

Manden er tiltalt for forsøg på terror efter straffelovens paragraf 114.

Sagen skal behandles ved en nævningeting i Retten på Frederiksberg. Det betyder, at anklagemyndigheden går efter en straf på mindst fire års fængsel.

Desuden mener anklagemyndigheden, at han skal fratages sit danske statsborgerskab og udvises for altid.

Det er endnu ikke afgjort, hvornår sagen kommer for retten.

/ritzau/