Det lyder næsten som en Aarhus-historie – som dem, der hærgede landet i 1980erne.

For dumme og fantasifulde undskyldninger er der nok af, når politiet stopper bilister for færdselsforseelser rundt omkring på de danske veje.

Forleden hørte aarhusianske betjente dog en søforklaring fra en ung bilist, som de ikke havde været præsenteret for før.

Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Sagen begyndte efter, at flere trafikanter havde kontaktet politiet, fordi en bil kørte hasarderet på Viborgvej i Aarhus.

Da en patrulje nåede frem til bilen i en rundkørsel, forsøgte betjentene at få føreren til at standse.

Det var imidlertid det modsatte, der skete.

I stedet for at bremse, trykkede bilisten speederen i bund og kørte ud på motorvejen i høj fart.

Patruljebilen fulgte efter, og under jagten så betjentene blandt andet, hvordan bilisten svingede direkte ind foran en lastbil, som måtte bremse hårdt op for at undgå sammenstød.

Først efter afkørslen mod Randers Syd, hvor bilisten var kørt af motorvejen, gav han op.

Herefter løb betjentene hen til bilen og fandt en 24-årig mand med en noget alternativ forklaring på sin udåd:

Han var gået i panik, da han så politiet, og så havde han i øvrigt en dårlig vane med at forsøge at flygte fra politiet.

Den unge bilist kan nu se frem til flere sigtelse for brud på færdselsloven.