Midt- og Vestsjællands Politi skød fredag en mand, der havde trukket en kniv. Han er i stabil tilstand.

Den 24-årige mand, som fredag blev skudt af Midt- og Vestsjællands Politi, er i stabil tilstand og uden for livsfare.

Det oplyser Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) til Ritzau.

Manden blev skudt af politiet i forbindelse med en tvangsindlæggelse. Episoden fandt sted i Grevinge nordvest for Holbæk.

Politiet ankom til stedet for at assistere med tvangsindlæggelsen af den 24-årig mand. Her trak manden en kniv mod politifolkene. De afgav først et varselsskud og derefter et sigtet skud mod manden.

Den 24-årige blev efterfølgende kørt med ambulance til et hospital, og mandag lyder det altså, at hans tilstand er stabil.

DUP kan ikke oplyse, om manden har været i livsfare, hvor han blev ramt, og hvor mange skud han blev ramt af.

Det er normal praksis, at DUP går ind i sagen, når politiet har såret eller dræbt en person med skud.

Fordi sagen er overgået til politiklagemyndigheden, vil Midt- og Vestsjællands Politi ikke kommentere sagen yderligere.

