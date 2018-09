»Jeg er ked af det, jeg har gjort. Jeg synes heller ikke selv, det er i orden.«

Sådan lød det med nølende stemmeføring, da en 24-årig mand fra Slagelse-området tirsdag eftermiddag ved Retten i Næstved fik lejlighed til at tage det sidste ord, inden domsmandsretten trak sig tilbage for at afgøre skyldsspørgsmålet og sanktionen mod ham.

Blot tyve minutter senere havde retsformanden og de to domsmænd voteret:

Den 24-årige, som var tiltalt for besiddelse af ikke færre end 210.000 børnepornografiske billeder og 10.000 film-sekvenser med samme indhold skal i fængsel i otte måneder.

Han blev dømt skyldig efter anklageskriftet, der udover besiddelse også indeholdt udbredelse af 215 billeder via en fildelingstjeneste.

I dommen lagde retten vægt på dels det enorme omfang af børneporno, dels at en stor del af det var af yderst grov karakter.

På anklagebænken svarede den tiltalte beredvilligt på både anklagerens og sin forsvarers spørgsmål. Det skinnede klart igennem, at den tiltalte har og har haft det vanskeligt socialt.

»Jeg har haft en meget turbulent opvækst. Jeg har gået på ti forskellige skoler og er blevet mobbet ud af dem. Med det her har jeg haft noget, som jeg har kunnet bruge som en slags ventil,« sagde han og understregede, at han aldrig rent fysisk har haft seksuelt samkvem med mindreårige.

Samt at han frivilligt er gået i behandling på sexologisk klinik på Rigshospitalet.

Da han blev konfronteret med den enorme mængde af billeder og film-sekvenser, politiet fandt på hans computer, sagde han:

»Det overrasker mig, at det er så meget. Det gør det virkelig,« sagde den tiltalte, der først som 20-årig blev diagnosticeret med aspergers syndrom.

Siden han var 16 år har han boet uden for hjemmet. Den første tid på institutioner. I dag bor han alene men har mulighed for daglig støtte og vejledning fra en pædagog, han er blevet tilknyttet.

Anklager Skipper Falsled procederede for minimum ti måneders fængsel, mens forsvarer Ulrik Sjølin Pedersen mente fire måneder.

Den nu dømte udbad sig betænkningstid med henblik på eventuel anke til landsretten.