Da en 24-årig udenlandsk mand onsdag eftermiddag kom kørende ved Frøslev grænse, blev han vinket ind til kontrol af Toldstyrelsen.

Da man undersøgte det polsk indregistrerede køretøj med sættevogn i en lastbilscanner, afslørede det lidt af et fund.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Scanningen afslørede, at to reservehjul var fyldt, og det viste sig, at de to hjul indeholdt 148 kilo hash,« lyder det.

Manden blev herefter anholdt og sigtet for indsmugling af hash.

Han bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg i dag klokken 13.