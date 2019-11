En ung mand købte varer gennem sine firmaer og solgte dem videre. Men han betalte aldrig for varerne.

En 24-årig mand er fredag blevet varetægtsfængslet i fire uger for bedragerier for samlet seks millioner kroner.

Det oplyser anklagemyndigheden.

Manden erkendte i grundlovsforhøret i Retten i Aalborg bedrageriet, oplyser anklager Bjørn Fogh.

Han ville også gerne afgive en forklaring, men da retsmødet foregik for lukkede døre, er det ikke muligt for offentligheden at få at vide, hvad han fortalte.

Sigtelsen går på bedrageri af særlig grov beskaffenhed, og det skal være foregået i perioden fra slutningen af maj i år frem til 31. oktober.

Svindlen foregik ved, at han oprettede flere virksomheder, og gennem dem bestilte han varer fra forskellige firmaer til en samlet værdi af anslået seks millioner kroner.

Han havde dog ikke i sinde at betale for varerne, som han fik leveret. Efter han modtog varerne, solgte han dem videre til forskellige private gennem Den Blå Avis.

Retsmødet var for lukkede døre af hensyn til efterforskningen, da der stadig ligger et arbejde i nærmere at kortlægge svindlen.

/ritzau/