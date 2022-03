Politi og hunde arbejder fortsat intenst i Brøndby efter en skudepisode mandag aften.

Indtil videre er en 24-årig mand anholdt i sagen, og over middag vil han blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Sigtet for drabsforsøg.

Indholdet af den konkrete sigtelse holder Københavns Vestegns Politi tæt på kroppen forud for retsmødet.

Til B.T. oplyses det dog, at ingen er kommet til skade i forbindelse med episoden, som blev anmeldt 21.53 mandag aften.

Skud var blevet affyret i området ved Turpinssvinget, lød det i anmeldelsen, der straks fik politiet til talstærkt at rykke ud.

Man undersøgte et »mistænkeligt forhold«, lød det i første omgang til B.T. fra vagtchefen, der altså ikke ruttede med oplysningerne.

Senere blev det dog meldt ud, at vidner havde hørt brag, og at der var fundet tegn på skud i området.

Natten igennem blev der arbejdet på stedet, og efterforskningen fortsætter altså tirsdag, hvor der foruden hundepatruljer også er tryghedsskabende betjente til stede.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Københavns Vestegns Politi kan for nuværende ikke sige noget om, hvorvidt der vil ske yderligere anholdelser.

Ligeledes lyder det, at det er for tidligt at sige noget om motiv.

Den anholdte vil klokken 13.15 blive fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

På baggrund af efterforskningen vil anklagemyndigheden her begære dørlukning, lyder det.

B.T. følger sagen.