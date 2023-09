Foruden sigtelsen for drabet på en 18-årig kvinde, der søndag blev fundet død på en adresse i Brabrand, er selvsamme mand nu sigtet for endnu et drab.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mere konkret sigtes beboeren i lejligheden – en 24-årig mand – for at have begået endnu et drab på en 23-årig kvinde på samme adresse den 24. juli i år.

»Dengang foretog vi nogle grundige undersøgelser, og der var ikke umiddelbart noget, der indikerede, at der var sket noget kriminelt. Men det er klart, at vi nu ser sagen i et andet lys,« siger vicepolitiinspektør Flemming Nørgaard, der tilføjer, at efterforskningen stadig er i sin spæde start.

Det er derfor fortsat uvist, hvad der præcist er sket, men ifølge politiet har den 24-årige mand og de to kvinder haft et forudgående kendskab til hinanden.

Manden fremstilles i grundlovsforhør klokken 14.00 med henblik på varetægtsfængsling.

Den 24-årige mand blev anholdt klokken 18.42 søndag aften.

B.T. følger sagen.

Lyt til B.T.s krimipodcast 'På Fersk Gerning' her eller dér, hvor du normalt lytter til podcast: