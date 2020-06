Der har været flere alvorlige ulykker i Østjylland det seneste døgn. Onsdag er en 24-årig mand dræbt i ulykke.

En motorcyklist og en bilist stødte onsdag formiddag frontalt sammen i et kryds i Hammel.

Motorcyklisten er afgået ved døden, skriver Østjyllands Politi. Der er tale om en mand, som blev 24 år.

De pårørende er underrettet.

I bilen sad en 46-årig kvinde, og hun er umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade.

Politiet skrev klokken 10.38, at det var på vej til ulykken, der er sket i krydset Skanderborgvej og Hammelvej.

En bilinspektør skal nu undersøge ulykken. Bilinspektørens opgave er gennem tekniske undersøgelser af bilen, motorcyklen og ulykkesstedet at kaste nærmere lys over årsagen til ulykken.

Bilinspektøren kan bidrage med en vurdering af, hvor hurtigt der er blevet kørt, og om der er foretaget opbremsning eller lignende.

Det seneste døgn har der været flere alvorlige ulykker i Østjylland.

Således oplyser politiet, at en 70-årig mand er indlagt i kritisk tilstand efter en ulykke. Manden kørte tirsdag omkring klokken 20.45 galt på sin ATV på Møllevej i Langeskov ved Hadsten.

Et vidne så, hvordan den 70-årige i et sving mistede kontrollen over køretøjet og væltede. Kort efter ankom politi og ambulance til stedet.

Lidt tidligere på aftenen - klokken 18.47 - fik Østjyllands Politi en anmeldelse om en alvorlig ulykke på motortrafikvejen ved Rønde.

En 37-årig mandlig bilist var kørt frontalt sammen med en minibus. I minibussen sad en 32-årig mand bag rattet.

De blev begge kørt på hospitalet. Den 37-årige blev vurderet til at være i kritisk tilstand. Han er onsdag fortsat indlagt. Den 32-årige kom umiddelbart ikke alvorligt til skade.

De to ulykker, der skete tirsdag, granskes også af en bilinspektør.

