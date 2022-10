Lyt til artiklen

21-årige Daniel Kristensen blev i 2016 skudt på åben gade, mens han ventede på en pizza.

To maskerede gerningsmænd skød den unge mand, der skulle være far, foran et pizzeria på Emdrupvej i København.

Søndag landede en 24-årig mand i Københavns Lufthavn, hvor han meldte sig selv til politiet.

Han er nu sigtet for drabet på Daniel Kristensen.

Mandag morgen blev han fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns Byret. Her blev han varetægtsfængslet frem til 18. november.

Det bekræfter Københavns Politi til B.T.

Den tidligere præsident af rockergrupperiongen Mongols MC, Rached Hamade, er allerede dømt for drabet i Emdrup.

Daniel Kristensen blev ramt af skud i ryggen af de to gerningsmænd. Det lykkedes for offeret at flygte ind i en kiosk, hvor han faldt om på gulvet.

Den ene af pistolmændene løb ind i kiosken og forsøgte igen at skyde offeret, men pistolen låste og kunne ikke affyres.

Den 21-årige kommende far lå på hospitalet i 13 dage, inden han afgik ved døden.

